Pogoda w poniedziałek. Czy będzie zimno?

W miastach takich jak Kielce, Rzeszów, Zielona Góra czy Szczecin temperatura wzrośnie do 7°C, a w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu i Opolu osiągnie 8°C. Najcieplejszym regionem będzie Małopolska, gdzie maksymalna temperatura wyniesie aż 9°C.

Prognoza pogody. Czy w poniedziałek będzie padać?

Na poniedziałek 2 grudnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) nie wydał żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. Mimo to na wschodzie kraju rano mogą pojawić się niewielkie chmury, a w drugiej części dnia większe zachmurzenie obejmie północno-zachodnią Polskę. Jednak w przeważającej części kraju pogoda pozostanie słoneczna.

Jakiej pogody spodziewać się w Boże Narodzenie?

Jak pisaliśmy w naTemat.pl IMGW przedstawił prognozę długoterminową , z której można odczytać, jaka pogoda czeka na w Boże Narodzenie . Przewidywania sugerują, że w większości kraju temperatury w święta będą wynosić od 1°C do 3°C. Chłodniej może być jedynie w Suwałkach i Tatrach, gdzie spodziewana temperatura to około 0°C.

W najbardziej optymistycznej wersji w całej Polsce utrzymają się stosunkowo łagodne temperatury, wahające się od 1°C do 3°C. Z kolei w najchłodniejszym wariancie w większości kraju termometry mogą pokazać od 0°C do -2°C. Nieco cieplej będzie jedynie nad morzem oraz w województwie opolskim, gdzie prognozowane wartości wyniosą od 1°C do 2°C. W takim przypadku istnieje większa szansa na śnieżne akcenty w krajobrazie, zwłaszcza w chłodniejszych regionach.