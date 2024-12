Nie tak to miało wyglądać. FC Barcelona , jeszcze niedawno lider LaLiga, teraz desperacko szuka formy po trzech kolejnych meczach bez wygranej. Porażka z Realem Sociedad (0:1), remis z Celtą Vigo (2:2), a na koniec bolesna przegrana z Las Palmas (1:2) sprawiły, że przewaga nad Realem Madryt – głównym przeciwnikiem, zmalała do zera.

Hiszpańskie media: czas na cudotwórcę. Kiedy zagra Wojciech Szczęsny?

Kiedy mecz FC Barcelona - Mallorca? Gdzie oglądać?

We wtorek, 3 grudnia, FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Mallorcą. Szósta drużyna tabeli prezentuje solidną formę i z pewnością nie ułatwi zadania Blaugranie. To idealny moment, by Szczęsny wkroczył do akcji. "Inaki Pena zawodzi, a Szczęsny to opcja, która może odmienić losy Barcelony" – podkreślają w dzisiejszej prasie hiszpańscy dziennikarze.