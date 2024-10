FC Barcelona postanowiła nie czekać z decyzją dotyczącą Wojciecha Szczęsnego do końca sezonu. Jak informują hiszpańskie media, kontrakt polskiego bramkarza nie zostanie przedłużony, a rozgrywki 2024/25 będą jego ostatnimi w barwach "Blaugrany".

Dziennikarze serwisu "Relevo" potwierdzają, że zaledwie kilka tygodni po podpisaniu umowy z Barceloną, Szczęsny został poinformowany, że jego rola jest wyłącznie tymczasowa i zakończy się po powrocie Marca-André ter Stegena do pełnej sprawności. Na dodatek z powodu obecnych sukcesów bramkarza Inakiego Peni Polak będzie grzał ławę rezerwowych.

Pożegnanie z Katalonią – misja Szczęsnego dobrze się nie rozpoczęła, a już dobiegła końca

Wojciech Szczęsny został sprowadzony do Barcelony jako rozwiązanie kryzysowe, by wesprzeć drużynę w trudnym okresie. Jego doświadczenie oraz profesjonalne podejście były doceniane przez sztab i kolegów z drużyny, a sam Szczęsny z dużym entuzjazmem przystąpił do nowych obowiązków. Na razie jednak nie było mu dane wystąpić w pierwszym składzie i zaprezentować posiadane przez siebie umiejętności.