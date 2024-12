O tym, że Friz jest jednym z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, chyba nie trzeba nikomu przypominać. To on stworzył słynną Ekipę , która stała się potężną marką. Prywatnie Karol Wiśniewski jest narzeczonym Weroniki "Wersow" Sowy. Para ma półtoraroczną córkę Maję.

To wyzwanie mogło skończyć się tragedią. Jeden z zawodników biorących udział w programie opowiedział o skutkach " akcji ". – Mam uszkodzone nerwy w stopach. Od półtora miesiąca mam dwa palce zdrętwiałe. Mam mrowienie 24/7 w obu największych palcach. Do tego uszkodziły mi się wszystkie nerwy w dłoniach. Wyczuwam wszystkie materiały inaczej: bluzę, podkładkę od myszki, wszystko czuję inaczej, bo mam poniszczone końcówki nerwów – mówił Dominik Stokłosa.

Challenger Friza spotkał się z oburzeniem w sieci. "Co za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie"; "Ludzie, mogło dojść do tragedii"; "W lodowatej wodzie tyle czasu?! Masakra"; "Skandal, jak można się tak zachować i jeszcze pokazywać to w sieci"; "I mówicie, że Friz ma małe dziecko w domu?"; "Sheyaa wyszła wcześniej i się nie narażała, szacun" – pisali internauci.

Karolina Korwin-Piotrowska na Instagramie też wyraziła swoje zdanie, a nawet nazwała takie zachowanie youtuberów "patologią". "Czy ktoś kontroluje tego typu challenge? Czy byle patologia może sobie to robić i filmować, zarabiać na tym? I czy ktoś mi wytłumaczy, czym to się różni od patologii we freak fightach? Poświęciłam kawałek życia, żeby to zobaczyć. I naprawdę pytam, kto na to pozwala i to kontroluje" – pytała.