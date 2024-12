Polski kierowca spowodował w sobotę serię wypadków na autostradach A1 i A46 w Niemczech. Mężczyzna został aresztowany i trafił do kliniki psychiatrycznej.

Polak zatrzymany w Niemczech. To śledczy znaleźli w kabinie jego ciężarówki

30-letni Polak podczas przesłuchania powiedział, że zmaga się z problemami psychicznymi. Twierdził, że przestał brać leki, bo źle na niego wpływały. Podkreślił, że nie miał zamiaru nikogo skrzywdzić. – Alkohol, narkotyki lub używki za kierownicą ciężarówek to niestety codzienny problem – powiedział portalowi Focus Michael Mertens, szef związku zawodowego policji (GdP) w Nadrenii Północnej-Westfalii. Według niego wynika to z ogromnej presji, jakiej poddawani są kierowcy ze strony firm transportowych.

Polski kierowca ciężarówki sprawcą katastrofy na niemieckiej autostradzie

Jak informowaliśmy w naTemat.pl w sobotnie popołudnie, 30 listopada polski kierowca doprowadził do ogromnej katastrofy. 30-letni mężczyzna, prowadząc ciężarówkę poruszał się drogami A46 i A1 w Nadrenii Północnej-Westfalii. Świadkowie opisali, że kierowca jechał slalomem z dużą prędkością. Policja próbowała go zatrzymać, ale nie udało się to od razu. Kierowcy na drodze byli ostrzegani przez radio, aby jak najszybciej uciekali z autostrady. Niestety nie wszystkim się udało.