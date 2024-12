Mężczyzna jechał z dużą prędkością, taranował samochody i nie zatrzymał się, gdy zaczęła go ścigać policja. W wyniku zdarzenia rannych zostało 26 osób, w tym osiem poważnie.

Niebezpieczna jazda Polaka na A46

Mężczyzna zignorował polecenia funkcjonariuszy i zamiast zatrzymać się do kontroli – przyśpieszył. Na węźle Wuppertal-Nord wjechał na autostradę A1, gdzie na wysokości Gevelsberga staranował kilkanaście pojazdów. Część kierowców próbując uniknąć zderzenia z niebezpiecznie poruszającą się, rozpędzoną ciężarówką, gwałtownie zahamowała, co doprowadziło do serii karamboli.