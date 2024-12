W "Awanturze o kasę" tego jeszcze nie było. Nie odpowiedzieli na żadne pytanie i weszli do finału

W ostatnim odcinku tej serii "Awantury o kasę" doszło do zaskakujących scen. Drużyna "zielonych" nie odpowiedziała na żadne pytanie, a i tak trafiła do wielkiego finału. Prowadzący Krzysztof Ibisz nie krył zaskoczenia, ale podkreślił, że "może się tak zdarzyć" i jest to zgodne z regulaminem.