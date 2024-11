Zamiast kwoty "zieloni" krzyknęli "o matko"

W studiu zrobił się spory harmider, bo liderzy głośno krzyknęli. – Nie jestem pewien, kto był pierwszy i co padło. Sprawdźmy to na powtórce w zwolnieniu – ogłosił gospodarz.

– Ciekawa sytuacja, czegoś takiego, nie przeżyliśmy jeszcze w "Awanturze o kasę". Najpierw "zieloni" krzyknęli: "o matko", a więc "o matko" to była wasza stawka. Na co "żółci" krzyknęli: "200", a wiadomo, że dwieście już krzyknąłem, więc nie można krzyknąć "200". Potem chyba "żółci" domyślili się, że "zieloni" krzyknęli "o matko" i na to krzyknęli "va banque", więc co jest większe: "o matko" czy "va banque". Oczywiście, że "o matko" jest większe, ale przyjmujemy "żółtych va banque" – powiedział Ibisz i uderzył młotkiem w stół.