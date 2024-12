Polak spowodował ogromny karambol w Niemczech. Ujawniono, na co ma być chory

Polski kierowca spowodował poważny karambol na niemieckich autostradach A1 i A46, w wyniku którego zniszczonych zostało 50 samochodów. Niemieckie media odkryły, na co może być chory Polak. Trafił on bowiem do szpitala psychiatrycznego na obserwację.