Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orlenu podczas poniedziałkowego zgromadzenia podjęło uchwałę w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu przez jego byłych członków. To niezwykle ważna uchwała, która otwiera drogę do pociągnięcia do odpowiedzialności Daniela Obajtka . Ale nie tylko jego. Chodzi również o 12 innych osób, które działały z Obajtkiem.

Jednak to tylko jedna z wielu afer ciągnących się za Obajtkiem i zarządzającymi spółką. NIK zauważa, że podczas fuzji w Lotosem aktywa tego drugiego sprzedano za co najmniej 5 mld złotych mniej, niż były warte. No i są jeszcze Olefiny III. Koszt budowy tego chemicznego kombinatu w dziwny sposób wzrósł z 13,5 do 25 miliardów złotych.