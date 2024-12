Olbrzymich tłumów w Warszawie raczej nie było widać. Ale bardzo widać, jak cała prawica coraz bardziej nakręca się tym tematem . I PiS, i Konfederacja mówią tu niemal jednym głosem. "Stop seksualizacji dzieci!", "Razem chrońmy nasze dzieci przed seksualizacją" – te hasła słychać już było wcześniej, ale to, co dzieje się wokół nich teraz, przypomina jakiś obłęd.

"Przez polityków prawicy jest to mocno wypaczane"

– Traktuję to jako czysto polityczną demonstrację, w którą zostali wciągnięci rodzice, którym sprzedaje się nieprawdziwe informacje. Nie każdy dociera bezpośrednio do treści, które znajdują się w podstawie programowej. I niektórzy rodzice ulegają politycznej propagandzie, która nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością – komentuje w rozmowie z naTemat Dorota Łoboda, posłanka KO, od lat zaangażowana w sprawy edukacji, wcześniej m.in. jako warszawska radna.

Podkreśla to, co wydaje się, że wszyscy powinni wiedzieć – ten przedmiot nie jest edukacją seksualną, tylko edukacją zdrowotną. Składa się z 11 bloków tematycznych, z których jeden dotyczy zdrowia seksualnego. I obejmuje wszystkie aspekty zdrowia człowieka, w tym również zdrowie seksualne, bo trudno pominąć np. dojrzewanie.

– Przez polityków prawicy jest to mocno wypaczane. Akcentuje się wyłącznie te treści, które wiążą się z seksualnością, a pomija się fakt, że jest to element pewnej całości. To sprawa znalezienia kolejnego tematu do polaryzowania społeczeństwa. Jestem przekonana, że część osób protestujących nawet nie wie, co dokładnie będzie treścią tych zajęć – uważa.