"Matki pingwinów" trafiły na listę najlepszych seriali "The New York Timesa"

Polski tytuł cieszy się popularnością nie tylko w ojczyźnie, ale i za granicą. Na łamach "The New York Timesa" ukazała się obszerna lista najlepszych seriali bieżącego roku. Najlepsze międzynarodowe programy wymienił dziennikarz Mike Hale. "W ciągu roku obejrzałem 995 międzynarodowych seriali telewizyjnych, od kilku minut do kilku odcinków każdy, przygotowując się do tej listy"– zapowiedział.