Lisner przejmuje Grupę Graal

Co sprzedaje w marketach i sklepach Grupa Graal, którą przejmuje Lisner

Graal produkuje typowe przekąski rybne, popularne na polskich stołach. Chodzi między innymi konserwy w puszkach: tuńczyka w kawałkach w oleju czy sosie własnym, filety i sałatkę z makreli, filety śledziowe w różnych odsłonach, szproty w różnych wersjach, paprykarz szczeciński i wiele innych, jakie często spotykany w supermarketach.

Prezesem Graal jest Bogusław Kowalski. – Kiedy tworzyłem firmę pod koniec lat 80., wcale nie myślałem o tym, że kiedyś, w przyszłości, będzie to wielka organizacja. Po prostu to był pomysł na życie – wspominał w rozmowie z Family Business Kowalski , który wcześniej był w Gdańsku ślusarzem.

Z kolei Lisner, który w Polsce działa od 1991 roku, do tej pory zatrudniał 1,5 tysiąca osób. Miał dotąd zakłady produkcyjne w Poznaniu i Charzynie. CEO Lisnera, Michał Milder, zaznaczył, że połączenie obu firm pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów. Warto dodać, że to umocni pozycję Lisnera jako lidera na rynku konserw rybnych w Polsce. Jak zauważa sama firma, to najważniejszy krok w jej rozwoju w ostatnich latach. Transakcję zaakceptował Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów. Ma ona na celu wzmocnienie Lisnera na polskim rynku spożywczym. Ogłoszenie zakupu Graala pojawiło się już w lutym 2023 roku. Po pozytywnej decyzji UOKiK we wrześniu bieżącego roku niemiecki potentat rybny zakupił 100 procent udziałów w Graalu za pośrednictwem Greenwich Investments.