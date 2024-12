Sean Pean krytykuje Oscary i broni filmu "Wybraniec" o Donaldzie Trumpie

– Chyba że pojawia się film taki jak "The Florida Project", "I’m Still Here" czy "Emilia Pérez" – a to może wydarzyć się w tym roku – nawiązał Penn do trzech "mniejszych" i odważnych tytułów, z których dwa ostatnie mają szansę na nominację w głównej kategorii ("Emilia Pérez" jest wręcz pewniakiem).