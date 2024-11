Oscarowy sezon już się rozpoczął i chociaż to ekscytujący okres dla fanów kina, to nieco trudniejszy dla... Polaków. Większość filmowych faworytów trafi bowiem do kin nad Wisłą po Nowym Roku, co jest absolutnie najgorsze. Na szczęście sporo ważnych tytułów już widzieliśmy i mamy internet, gdzie możemy śledzić najnowsze prognozy na bieżąco. Zebraliśmy je specjalnie dla Was, a na pierwszy ogień idzie kategoria najlepszy film. Które dziesięć tytułów zgarnie nominację do Oscara? Oto filmy, które mają ją w kieszeni albo muszą o "nomkę" jeszcze powalczyć.

Które filmy mają szanse na nominację do Oscara? Fot. Kadr z filmów: "Prawdziwy ból", "Anora", "Wicked" / Canva

O Oscara dla najlepszego filmu walczy zwykle 10 filmów. Poniżej układamy prawdopodobną pełną stawkę nominowanych i prezentujemy tytuły, które również liczą się w wyścigu. Posiłkujemy się prognozami prestiżowym amerykańskich redakcji filmowych ("Variety", "Hollywood Reporter", "IndieWire" i "Entertainment Weekly"), typami bukmacherów z GoldDerby oraz własną filmową wiedzą i oscarową intuicją.

Podzieliliśmy tytuły na trzy części. Pierwsza to pewniaki, druga "duże szanse", a trzecia to lista filmów, które również mogą zgarnąć nominację. W końcu Amerykańska Akademia Filmowa czasem zaskakuje i nic nie jest przesądzone. Przynajmniej do 17 stycznia, kiedy poznamy oficjalne nominacje do Oscara.

Oscary 2025, najlepszy film: pewniaki

Każdego roku pojawiają się filmy, które niemal ze stuprocentową pewnością trafią na listę nominacji do Oscara w kategorii najlepszy film. Tym razem pewniaki, które pojawiają się we wszystkich prognozach, wyglądają tak:

1. Wicked, reż. Jon M. Chu

W skrócie: Czy "Wicked" zgarnie Oscara dla najlepszego filmu? Bardzo prawdopodobne i to on jest pewniakiem, bo Amerykańska Akademia Filmowa kocha musicale. A musical w reżyserii Jona M. Chu z Arianą Grande i Cynthią Erivo jest olbrzymim sukcesem, zgarnia kolejne zachwycone recenzje i jest ekranizacją uwielbianego, superpopularnego hitu z Broadwayu. Jedno jest pewne: Oscarów dla "Wicked" będzie sporo.

O czym jest "Wicked"? Scenariusz autorstwa Winnie Holzman jest luźno oparty na powieści Gregory’ego Maguire’a "Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu". Książka ta, będąca prequelem historii z "Czarnoksiężnika z Krainy Oz" L. Franka Bauma, zainspirowana jest bohaterami tej klasycznej opowieści (których dobrze znamy z klasycznego filmu "Czarnoksiężnik z Oz" z 1939 roku).

Glinda i Elphaba są studentkami Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń. Jednak po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz przyjaźń dziewcząt staje na rozdrożu, a ich życie obiera zupełnie inne ścieżki. Glinda pragnie popularności i marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostaje wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Niezwykłe przygody w krainie Oz sprawią, że ostatecznie Glinda i Elphaba wypełnią swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu.

Gdzie oglądać "Wicked"? Od 6 grudnia w kinach

2. Anora, reż. Sean Baker

W skrócie: Najnowszy film Seana Bakera ("Mandarynka", "The Florida Project") zachwyca krytyków, nazywany jest przez wielu najlepszym tytułem roku i zdobył Złotą Palmę w Cannes. W głównej roli wystąpiła znana z "Pewnego razu... w Hollywood" i "Krzyku" Mikey Madison, która według wielu ekspertów ma szansę dziękować w tym roku ze sceny Dolby Theatre w Los Angeles ze statuetką w dłoniach.

Sam film jest pewniakiem do nominacji, ale na samą statuetkę jest prawdopodobnie zbyt niestandardowy jak na gusta oscarowego premium. Chociaż z drugiej strony Oscara zdobyło "Wszystko wszędzie naraz"...

O czym jest "Anora"? Pochodząca z Rosji Anora zarabia w USA na chleb jako tancerka erotyczna. Z pracy w podrzędnym klubie nie ma jednak kokosów, nie widzi też dla siebie perspektyw. Wszystko zmienia się, kiedy pewnego razu w spelunie pojawia się Ivan (Mark Eydelshteyn), syn rosyjskiego oligarchy. Mężczyzna prosi ją o rękę, para bierze ślub w Las Vegas, a ich sielanka trwa, dopóki o wszystkim nie dowiadują się rodzice Ivana, którzy wysyłają swoich zbirów, by nakłonili nieposłuszną pociechę do unieważnienia małżeństwa. Wtedy bajka Anory się kończy.

Gdzie oglądać "Anorę"? Obecnie w kinach

3. Diuna: Część druga, reż. Denis Villeneuve

W skrócie: "Diuna: Część druga" w reżyserii Denisa Villeneuve'a ("Blade Runner 2049" i "Nowy początek") przegoniła "Diunę" z 2021 roku zarówno kasowo, jak i pod względem liczby pochwalnych recenzji. Nie brakuje nawet określeń "arcydzieło". Pierwsza część zdobyła sześć Oscarów, ale nie w tych najważniejszych kategoriach – to może się zmienić, bo "Diuna 2" spokojnie może zostać obwołana najlepszym filmem roku przez Amerykańską Akademię Filmową.

O czym jest "Diuna: Część druga"? "Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy (Timothée Chalamet), który zawiera sojusz z Chani (Zendaya) i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Gdzie oglądać "Diunę: Część drugą"? Na Max

4. Emilia Pérez, reż. Jacques Audiard

W skrócie: Film "Emilia Pérez" zdobył Nagrodę Jury na Festiwalu w Cannes, a także statuetki dla kobiecej obsady: Zoe Saldañy ("Strażnicy Galaktyki"), Karli Sofíi Gascón ("My, dobrze urodzeni") i Seleny Gomez ("Zbrodnie po sąsiedzku"). Hiszpańskojęzyczne dzieło francuskiego reżysera Jacquesa Audiarda ("Z krwi i kości") to znowu musical, ale tym razem mafijny i podobnie świeży oraz oscarowo niestandardowy co "Anora". Czy dostanie Oscara? Niewykluczone, szanse są duże.

O czym jest "Emilia Pérez"? Przepracowana i niedoceniana prawniczka Rita marnuje swój talent, pracując dla wielkiej korporacji, która bardziej specjalizuje się w wybielaniu kryminalnego brudu niż w służeniu sprawiedliwości. Jednak pojawia się niespodziewana szansa na zmianę – propozycja, której nie sposób odrzucić.

Rita ma pomóc budzącemu postrach szefowi kartelu Juanowi Del Monte, znanemu jako Manitas, odejść z przestępczego świata i zniknąć na zawsze. Manitas ma plan, który dopracowywał w tajemnicy przez lata: chce w końcu w pełni stać się kobietą i żyć zgodnie ze swoim prawdziwym "ja".

Gdzie oglądać "Emilię Pérez"? Od 28 lutego 2025 roku w kinach

5. The Brutalist, reż. Brady Corbet

W skrócie: Film "The Brutalist" to dramat historyczny wyreżyserowany i napisany przez Brady'ego Corbeta ("Trzynastka" i "Zły dotyk"), który jest kolejnym świetnym tytułem od A24. Biorąc pod uwagę, że to młode studio ma już na koncie 18 Oscarów spośród 62 nominacji, "The Brutalist" może mocno namieszać w przyszłorocznym wyścigu. Mówi się również o nominacjach dla Adriena Brody'ego i Guya Pearce'a.

O czym jest "The Brutalist"? To historia węgierskiego architekta żydowskiego pochodzenia, László Tótha, który emigruje do Stanów Zjednoczonych w 1947 roku. Początkowo zmuszony do życia w ubóstwie, wkrótce zdobywa lukratywny kontakt. Jednak zderzenie z amerykańskim snem jest dla niego bolesne.

Gdzie oglądać "The Brutalist? Od 31 stycznia 2025 r. w kinach

6. Konklawe, reż. Edward Berger

W skrócie: Film "Konklawe" to dla niektórych być może nieoczekiwany tytuł w stawce, jednak nominację dla thrillera Edwarda Bergera o knuciach w Watykanie wieszczą wszystkie czołowe filmowe magazyny zza oceanu. Zwłaszcza że to nowy film twórcy "Na Zachodzie bez zmian", który zdobył aż cztery statuetki i polityczny (w końcu Stolica Apostolska to polityka) thriller, które Akademia lubi. Z kolei Ralph Fiennes raczej zgarnie nominację dla najlepszego aktora.

O czym jest "Konklawe"? Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła katolickiego. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Wkrótce na jaw wyjdą szokujące tajemnice Kościoła.

"Gdzie oglądać "Konklawe"? Obecnie w kinach

Oscar 2025, najlepszy film: tytuły, które mają duże szanse

Pierwsza szóstka w dziesiątce nominacji jest już obsadzona, co z resztą? W końcu zostały jeszcze cztery miejsca. Oto tytuły, które według amerykańskich mediów filmowych i bukmacherów mają największe szanse, żeby dołączyć do nominowanych do Oscara filmów.

7. Blitz, reż. Steve McQueen

W skrócie: Reżyser Steve McQueen zachwycił już Amerykańską Akademię Filmową swoim "Zniewolonym. 12 Years a Slave", który zdobył w 2014 roku trzy nagrody, w tym za najlepszy film. "Blitz" to film o II wojnie światowej, ale z innej, rzadko pokazywanej strony, co również może przekonać gremium, mimo że dramat ma mieszane recenzje. Jedyny problem? Akademia woli filmy o amerykańskich wojnach... Przynajmniej w kwestii nagród, bo do nominacji powinno wystarczyć.

O czym jest "Blitz"? Film śledzi losy George'a (Elliott Heffernan), 9-letniego chłopca odesłanego przez matkę Ritę (Saoirse Ronan) na bezpieczną, angielską wieś z zagrożonego bombardowaniami podczas II wojny światowej miasta. Uparty z natury bohater, zdeterminowany, by wrócić do pozostających we wschodnim Londynie matki oraz dziadka Geralda, wyrusza w pełną przygód podróż. Podczas gdy on znajduje się w ogromnym niebezpieczeństwie, zrozpaczona Rita rusza na poszukiwania syna.

Gdzie oglądać "Blitz"? Apple TV+

8. Gladiator 2, reż. Ridley Scott

W skrócie: Kultowy "Gladiator" zdominował galę Oscarów w 2001 roku, zdobywając pięć Oscarów (w tym za film) spośród 12 nominacji. Czy Ridley Scott ("Łowca androidów", "Obcy – ósmy pasażer Nostromo") powtórzy ten sukces? "Gladiatorowi 2" daleko oczywiście do "jedynki", więc z nagrodami może być różnie – najpewniejsza wydaje się statuetka za rolę drugoplanową Denzela Washingtona – ale nominacja jest wysoce prawdopodobna. Zwłaszcza że Akademia uwielbia epickie superprodukcje.

O czym jest "Gladiator"? Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.

Gdzie oglądać "Gladiatora"? Obecnie w kinach

9. Sing Sing, reż. Greg Kwedar

W skrócie: To kolejny film wspomnianego już studia A24, którego szyld w ostatnich latach stał się oscarowym magnesem. "Sing Sing" to świetnie oceniany film więzienny o transformującej sile sztuki, a Akademia takie filmy kocha. Dodajmy do tego jeszcze fakt, że w obsadzie dramatu Grega Kwedara – oprócz Colmana Domingo i Paula Raciego – znaleźli się aktorzy, którzy są byłymi więźniami i grają siebie, a mamy produkcję, która ma ogromne szanse na nominację.

O czym jest "Sing Sing"? Divine G zostaje osadzony w Sing Sing – więzieniu o maksymalnym rygorze w stanie Nowy Jork – za przestępstwo, którego nie popełnił. Odnajduje sens życia dzięki specjalnego programowi więziennemu, który propaguje sztukę wśród więźniów. Zaczyna grać w grupie teatralnej wraz z innymi osadzonymi, w tym zdystansowanym nowicjuszem (Clarence Maclin).

Gdzie oglądać "Sing Sing"? Obecnie niedostępny w Polsce

10. Prawdziwy ból, Jesse Eisenberg

W skrócie: Amerykańska Akademia Filmowa praktycznie co roku docenia "mniejszy", kameralny film. Tym razem szansę ma na to "Prawdziwy ból", co byłoby dla naszego kraju wielkim sukcesem – to bowiem kręcona w naszym kraju amerykańsko-polska koprodukcja, którą reżyser Jesse Eisenberg (aktor znany m.in. z "Social Network") określa jako "list miłosny do Polski". Nawet jeśli "Prawdziwy ból" nie załapie się na nominację, to Kieran Culkin ma ją praktycznie w kieszeni (najlepszy aktor drugoplanowy).

O czym jest "Prawdziwy ból"? To historia amerykańskich kuzynów Davida i Benjiego, którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Wraz z wycieczką podróżują śladami żydowskiej historii, odwiedzają Warszawę, Lublin, obóz koncentracyjny na Majdanku, a także Krasnystaw, w których mieszkała ich babcia przed wojną. Próbują też odbudować swoje trudne i pełne napięć relacje.

Gdzie oglądać film "Prawdziwy ból"? Obecnie w kinach

Oscary 2025, najlepszy film: tytuły, które mają mniejsze szanse, ale też liczą się w stawce

Oczywiście powyższa dziesiątka nie jest pewna – to tylko tytuły, które według ekspertów są faworytami. Wszystko może się zdarzyć, a filmów, które mogą zgarnąć nominację, jest w tym roku sporo. Prezentujemy więc dodatkowe 20 tytułów, które również mogą powalczyć o najważniejszego Oscara (a niewykluczone, że nagle pojawi się film, którego w ogóle nie brano pod uwagę). Ułożyliśmy je w kolejności od największych szans po najmniejsze:

Nickel Boys , reż. RaMell Ross, Kompletnie nieznany , reż. James Mangold, September 5 , reż. Tim Fehlbaum, Substancja , reż. Coralie Fargeat, W pokoju obok , reż. Pedro Almodóvar, Dziki robot , reż. Chris Sanders, Nosferatu , reż. Robert Eggers, Challengers , reż. Luca Guadagnino, W głowie się nie mieści 2 , reż. Kelsey Mann, Nasienie świętej figi , reż. Mohammad Rasoulof, The Piano Lesson , reż. Malcolm Washington, Maria , reż. Pablo Larrain, Wybraniec , reż. Ali Abbasi Babygirl , reż. Halina Reijn I'm Still Here , reż. Walter Salles, Queer , reż. Luca Guadagnino, Wszystkie odcienie światła , reż. Payal Kapadia, Jego trzy córki , reż. Azazel Jacobs, Saturday Night , reż. Jason Reitman, Hard Truths , reż. Mike Leigh.

Nominacje do Oscara zostaną ogłoszone w Los Angeles 17 stycznia.

