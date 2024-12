"Nie było żadnej mobilizacji wojskowej". Polka z Seulu mówi nam, jak wygląda teraz sytuacja

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol ogłosił nagle we wtorek wprowadzenie stanu wojennego. Na terenie parlamentu pojawiły się siły specjalne, ale parlamentarzystom udało się wejść do środka. Przegłosowali następnie wniosek o zniesienie decyzji głowy państwa, co w środę nad ranem zostało zaakceptowane przez Yoon Suk-yeola. Redakcji naTemat.pl udało się wcześniej porozmawiać z Polką, która obecnie przebywa w Seulu. Jak stwierdziła, wieczorne wydarzenia "to jest naprawdę absolutny szok".