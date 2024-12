Debbie Nelson nie żyje. Matka Eminema miała 69 lat

Relacja Eminema z matką nie należała do najspokojniejszych. Muzyk zarzucał jej m.in. zaniedbania, a o problemach w ich rodzinie mogliśmy usłyszeć w takich piosenkach jak "Cleanin' Out My Closet", w której śpiewał: "Najbardziej boli mnie to, że nie przyznasz się do błędów. (...) Wmawiaj sobie, że byłaś matką".

Dopiero w 2007 roku Nelson wydała autobiografię zatytułowaną "My Son Marshall, My Son Eminem. Setteing the record straight on my life as Eminem's mother", w której przyznała się, że zawiodła go w dzieciństwie. W piosence "Headlights", która ukazała się w 2013 roku, artysta również przeprosił swoją rodzicielkę, wyrażając żal z powodu słów, jakich użył pod jej adresem w swojej twórczości.