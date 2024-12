Nadchodzi niż genueński. Oto co zaraz pogoda będzie wyprawiać w Polsce

Jak możecie dobrze pamiętać, niż genueński we wrześniu wyrządził w Polsce duże szkody w związki z powodzią. Przez południową część karju przeszły fale ulew, które wyrządziły potężne szkody. W Kłodzku, Bardzie i innych miastach Dolnego Śląska doszło do poważnych zniszczeń i ludzkich dramatów. Ludzie stracili dorobek życia, o czym informowaliśmy w naTemat. Tymczasem czeka nas kolejny niż genueński. Co wydarzy się w pogodzie tym razem?