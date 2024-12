Według modelu CFS E3 grudzień będzie cieplejszy niż miał być wcześniej. Model długoterminowy CFS E3 przedstawia prognozę anomalii temperatur oraz sumy opadów na kolejne miesiące.

Synoptycy szacują, że sporadyczne incydenty zimowe maksymalnie potrwają około tygodni do dwóch.

Częste będą dni ze zgniłymi wyżami, mgłami, burzami czy ciepłymi masami powietrza. Takie dni będą stwarzać zagrożenie dla kierowców i pieszych. Teoretycznie najwięcej dni z całodobowym mrozem może pojawić się w styczniu 2025, ale raczej nie będzie to długotrwała, wielotygodniowa zima. Temperatury powyżej normy będą pojawiać się przez większość zimy. Może to oznaczać przewagę opadów w formie ciekłej i rzadsze duże opady śniegu. W grudniu zima wielotygodniowa z pewnością nie nadejdzie. Jeśli marzycie o białej pokrywie, to będzie to miało miejsce tylko przez krótki czas.