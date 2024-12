Tak w sklepie sprawdzisz, czy to prawdziwe masło. Wystarczy prost trik

Chociaż masło w Polsce do najtańszych nie należy, to nadal jest jednym z najchętniej wybieranych tłuszczy. Jednak na co zwrócić uwagę w sklepie, aby mieć pewność, że kupujemy masło, a nie jego substytut? Wskazówek jak to zrobić jest kilka, ale najważniejszy jest jeden trik. Już wyjaśniamy.