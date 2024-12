Wiadomość do autora (opcjonalnie)

W epoce streamingu tradycyjna telewizja też idzie z duchem czasu i można ją oglądać w internecie. I nie zawsze trzeba za to płacić. Kilka platform oferuje bezpłatny i oczywiście legalny dostęp do popularnych kanałów. O TVP VOD i Playerze już z pewnością słyszeliście, ale czy znacie Megogo?

W internecie możemy zupełnie za darmo obejrzeć sporo kanałów polskiej telewizji i nie tylko. Gdzie? Fot. megogo.net

Nie liczmy na legalny i darmowy dostęp do kanałów premium jak np. Canal czy HBO. Jest jednak sporo kanałów, również filmowych np. Stopklatka, które można odpalić bez dodatkowych opłat. I nie jest to żadna ściema lub ukryta reklama, bo przed chwilą włączałem i to naprawdę działa.

Megago jest w Polsce od niedawna. Obejrzymy tam za darmo TVP i Polsat

Zacznijmy od wspomnianego serwisu Megago. Jego siedziba jest w Kijowie, a od zeszłego roku ma biuro w Warszawie i jest dostępny również w Polsce. Oferuje bezpłatne oglądanie kilkunastu kanałów. Nie trzeba się rejestrować czy podpinać karty. Wystarczy wejść na stronę przez przeglądarkę lub ściągnąć apkę na smartfona lub telewizor.

Serwis powinien szczególnie zainteresować fanów Polsatu i TV4. "Wirtualne Media" zauważają, że po likwidacji Polsat Go, te kanały były dostępne tylko w tradycyjnej telewizji (kablówka etc.) lub w innych serwisach streamingowych po wykupieniu pakietu. Na Megago obejrzymy je bez żadnych opłat. Co jeszcze jest dostępne? Całkiem sporo, ale np. TVN nie ma.

TVP 1 TVP 2 TVP 3 TV Puls HD Polsat TV4 Stopklatka.tv HD WP HD Tele 5 HD Sportowa.TV Music Box Polska TVS Telewizja Biznesowa CTV - Telewizja Dla Ciebie TVP World France 24 HD Freedom HD

Gdzie w tym haczyk? Teoretycznie nigdzie. Po prostu za pozostałe kanały (np. TVN24 lub Eleven Sports) trzeba płacić, wykupując pakiet (jest przy nich symbol kłódki). Darmowa oferta to po prostu sposób na przyciągnięcie klientów i jest określane jako "testowa". Nie wszystkie darmowe kanały da się też przewijać lub zastopować (jest przy nich symbol pomarańczowego trójkąta), ale z tego, co sprawdzałem, to apce na telewizorze jest taka możliwość.

– Telewizja bez opłat to definicja używana dla określenia środowiska testowego funkcjonującego na naszej platformie. Środowisko testowe dedykowane jest dla osób, które chcą zapoznać się z serwisem Megogo. W ramach środowiska testowego, tj. obszaru nieobjętego żadnym pakietem, prezentowane są programy, kanały i inne treści, zarówno zróżnicowane co do ich zawartości, jak i okresu, w którym są udostępniane. Liczba dostępnych kanałów w ramach pakietów pozostaje bez zmian – wyjaśniają przedstawiciele serwisu.

Gdzie oglądać telewizję za darmo w internecie? Lista pozostałych serwisów

Dlatego też w tym momencie wszystkie te kanały są na Megago za darmo, ale nie zawsze tak musi być, bo mogą zmienić się warunki umowy (np. rok temu był tam też TVN). Zawsze pozostają nam też inne serwisy. Gdzie jeszcze można oglądać za darmo telewizję w internecie i to polsku? Najpopularniejsze są te trzy serwisy:

Dwa pierwsze oferują dostęp do wielu kanałów tematycznych, ale w zakresie danej grupy. Tzn. na TVP VOD możemy za darmo oglądać stacje Telewizji Polskiej (podstawowe, TVP Kultura, TVP Info, TVP Rozrywka itd.), a na Playerze te "TVN-owskie" (podstawowe i np. TVN Moto, TVN Telenowele, TVN Szpitalne Historie itd.).

Pilot WP, podobnie jak Megago, ma kanały od TVP i Polsatu, ale i takie, których u konkurencji nie ma jak np. GameToon, Red Carpet TV czy Stars TV. Też można je oglądać za darmo, ale po obejrzeniu reklam i z limitami na ograniczą liczbę (250) przełączeń kanałów. Trzeba się też zarejestrować.