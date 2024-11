Usługa TV GO zniknie z oferty UPC 28 lutego 2025 roku. Zamiast niej, abonenci otrzymają dostęp do Play Now, która umożliwi oglądanie telewizji na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo Play zapowiedziało wymianę sprzętu – dotychczasowe dekodery zostaną zastąpione nowoczesnymi urządzeniami Play BOX TV.

Abonenci usług UPC, które w 2022 roku zostało przejęte przez operatora sieci komórkowej Play, otrzymali powiadomienia o nadchodzących zmianach. Najważniejszą z nich jest wyłączenie popularnej usługi TV GO, która umożliwiała oglądanie kanałów telewizyjnych na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Zgodnie z informacją operatora, TV GO będzie działać do 28 lutego 2025 roku. Dla wielu użytkowników, przyzwyczajonych do wygodnego dostępu do ulubionych treści, może to być trudna zmiana.

"Informujemy, że usługa dodatkowa TV GO została przedłużona do dnia 28 lutego 2025 roku. Przedłużenie to dotyczy Abonentów Usług multimedialnych, którzy podpisali nową umowę lub aneksowali ofertę od 1 stycznia 2023 roku. Powyższe zmiany nie wpływają na zakres świadczonych usług, w tym wysokość opłat abonamentowych." – brzmi oficjalny komunikat operatora.

Co to oznacza dla klientów?

Wyłączenie usługi TV GO najprawdopodobniej nie będzie podstawą do zerwania umowy z Play, co już potwierdziły wcześniejsze decyzje dotyczące usług wycofanych po przejęciu UPC, takich jak Wi-Free, UPC Connect czy poczta UPC.

Aby zrekompensować tę zmianę, Play zapowiedział wprowadzenie nowego rozwiązania: od marca 2025 roku wszyscy dotychczasowi klienci UPC, niezależnie od rodzaju posiadanego dekodera, zyskają dostęp do Play Now. Jest to platforma umożliwiająca oglądanie kanałów telewizyjnych w aplikacji na telefonach, tabletach, inteligentnych telewizorach oraz poprzez stronę internetową playnow.pl.

Kolejną istotną zmianą jest wycofanie dekodera TV 4K Box, stosowanego wcześniej przez UPC. Decyzja została podjęta z powodu różnic technologicznych między systemami UPC a Play. Abonenci otrzymają nowy sprzęt – Play BOX TV, który pozwala zamienić nawet starsze telewizory w nowoczesne smart TV. Operator zapewnia, że proces wymiany jest bezpłatny i nie obejmie urządzeń do odbioru w standardzie DVB-C.

