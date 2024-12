Jak się okazało, mimo przegranej swojego ojca, obecnego szefa MSZ, młody Sikorski postanowił wspierać Trzaskowskiego w kampanii wyborczej i dołączył do jego sztabu. Jak podkreślił szef rządu, "tak to powinno wyglądać w polityce". Na trybunach nie zabrakło również aktora Michała Żebrowskiego, który tradycyjnie wspiera prezydenta Warszawy w jego politycznych dążeniach.

Donald Tusk na konwencji w Gliwicach. Kampania Trzaskowskiego oficjalnie rozpoczęta

Donald Tusk zaczął od dosadnego przemówienia, w którym wyliczał zalety Rafała Trzaskowskiego. Jak podkreślił, będzie on prezydentem niezależnym. Jako dowód niezależności polityka (który, podkreślmy, należy do Platformy Obywatelskiej ) przedstawił... swoją siwiznę. To ona, według Tuska, ma być częściowo efektem samodzielności kolegi z partii.

Rafał Trzaskowski w Gliwicach: "Zmiana musi się dokonać natychmiast"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej wymienił również trzy najważniejsze rzeczy w swojej kampanii wyborczej. To gospodarka, bezpieczeństwo i równość. Nawiązał również do wzrostów cen. – 10 zł za kostkę masła. Do tego doprowadził Glapiński (Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego – red.). Nie pozwolę na to! – mówił polityk.