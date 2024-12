Agata Młynarska o Stanisławie Tymie. Aktor przyjaźnił się z jej ojcem

Córka Wojciecha Młynarskiego wróciła także wspomnieniami do ostatniego spotkania ze Stanisławem Tymem. "W marcu 2017 roku odwoziliśmy Staszka do domu. Następnego dnia jechał do siebie, do zwierząt, do lasu… Opowiadał dowcipy, śmialiśmy się, choć do śmiechu nie było. Bardzo już chorował. To była nasza ostatnia wspólna droga…" – dodała.