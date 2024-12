Nie żyje Stanisław Tym. Cezary Żak wspomina legendarnego aktora

– Zerkałem ukradkiem ze sceny w jego stronę i widziałem, że z chwili na chwilę jest coraz spokojniejszy, a wręcz radosny. Kiedy dokończyliśmy scenę dostrzegłem na jego twarzy ulgę i zadowolenie – widać było, że ma poczucie, że ten tekst nadal się sprawdza, a my nie zawiedliśmy jego oczekiwań, jeśli chodzi o jego wystawienie. Zaczęliśmy grać dalej i usłyszeliśmy z widowni jego gromki śmiech. To była dla nas wielka nagroda – opowiadał Żak w rozmowie z WP.

– Publiczność zgotowała mu gigantyczną owację. Widziałem, że to było dla niego bardzo przyjemne, mocno go to poruszyło. Potem, przy prawie każdym kolejnym graniu tego spektaklu, dzwonił do mnie, pytał, jak poszło, jakie były reakcje publiczności. Interesował się tym do końca – mówił Cezary Żak.