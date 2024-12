Tusk uderzył w Hołownię. Takich słów marszałek Sejmu się nie spodziewał. Fot. Piotr Hukalo/East News

Reklama.

Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia przedstawił w sobotę wizję swojej prezydentury podczas spotkania w Gdańsku. Powiedział tam m.in., że "w Polsce potrzebny jest niezależny prezydent, który nie będzie dzwonił ani do premiera, ani do prezesa partii", pytając, co ma zrobić.

Tusk mocno skomentował słowa Hołowni o Trzaskowskim

– Prezydent musi być z innej strony, ze strony ludzi. Prezydent po stronie ludzi to jest oferta, z którą do was przychodzę – podkreślił lider Polski 2050, dodając, że nie chce za kilka miesięcy mieć prezydenta pół-Polski. – Czas na prezydenta Polski, a nie pół-Polski – mówił Hołownia.

Reklama.

Na jego słowa szybko zareagował Donald Tusk. "Panie Marszałku, jeśli nazywa Pan Rafała Trzaskowskiego 'kandydatem pół Polski', to jak nazwać kandydata z trzykrotnie mniejszym poparciem? Tylko poważne propozycje" – napisał premier w serwisie X.

Przypomnijmy, że także w sobotę w Gliwicach uroczyście zainaugurowano prekampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Trzaskowski w sobotę odwiedził Gliwice. Tu zaczęła się jego prekampania

Obecny prezydent Warszawy zaczął od wspomnienia swojej porażki w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Jak podkreślił, że "zmiana w Polsce musi się dokonać natychmiast".

Reklama.

– Zamknijcie na chwilę oczy i pomyślcie, jak wyglądałaby Polska, gdybyśmy wygrali w 2020 roku. Nie byłoby kompromitacji na arenie międzynarodowej, olbrzymiej inflacji, niszczenia polskiej szkoły, średniowiecznego prawa antyaborcyjnego – na to nie pozwolimy, kobiety muszą decydować o swoim życiu i zdrowiu – mówił Trzaskowski.

Kandydat KO wymienił również trzy najważniejsze rzeczy w swojej kampanii wyborczej. To gospodarka, bezpieczeństwo i równość. Nawiązał również do wzrostów cen. – 10 zł za kostkę masła. Do tego doprowadził Glapiński (Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego – red.). Nie pozwolę na to! – zadeklarował polityk.

Reklama.

Trzaskowski zaskoczył też wymienianiem zalet polskiej żywności i trunków, które, jak podkreślił, powinny być znane Europie i na świecie. – Mam już gotowy slogan: "Bonjour, pijcie polskie wino. Oczywiście z umiarem" – śmiał się Trzaskowski.

– Cała Polska ruszy naprzód! – podkreślał również wielokrotnie prezydent Warszawy, a jego słowa nagradzano gromkimi oklaskami.

: