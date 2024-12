Jak informowaliśmy, Janusz Waluś, który w 1993 roku zastrzelił Chrisa Haniego, wyszedł w 2022 roku warunkowo na wolność z więzienia. Musiał jednak odczekać 24 miesiące, aby przejść proces deportacji do kraju. W sobotę 7 grudnia przyleciał do Polski. Towarzyszył mu Grzegorz Braun z Konfederacji.

Waluś wrócił do Polski z Grzegorzem Braunem. Skandaliczne słowa Schreiber

"Zapytany przeze mnie o odczucia związane z powrotem do kraju i opinią terrorysty tylko coś mruknął. Potem smutni, silni panowie odseparowali mnie od niego" – tak zrelacjonował tę sytuację Rafał Górski z "Gazety Wyborczej". Dziennik podał też, że Waluś został deportowany do Polski z Johannesburga (RPA) przez Zurych w Szwajcarii.

Powrót Walusia do Polski ucieszył najwyraźniej celebrytkę Mariannę Schreiber. "Witaj w domu biały bracie" – taki wpis dodała w serwisie X. A jej nowy partner Przemysław Czarnecki stwierdził: "Janusz Waluś – ofiara komunistycznych kłamstw".

Waluś został skazany w RPA za morderstwo

Janusz Waluś urodził się w 1953 roku w Zakopanem , miał także południowoafrykańskie obywatelstwo. W 1981 roku wyemigrował do Republiki Południowej Afryki , gdzie dołączył do ojca i brata, którzy przebywali tam już od kilku lat.

10 kwietnia 1993 roku Waluś zastrzelił wspomnianego już Chrisa Haniego, czarnoskórego lidera partii komunistycznej. Zrobił to przed jego własnym domem. W efekcie na ulice wyszło 1,5 miliona ludzi, doszło niemal do wojny domowej, a sytuacja została cudem opanowana.

Tak przed sądem mówił o zdarzeniu: "Wychodził ze swojego samochodu. Wsadziłem pistolet Z88 za pasek z tyłu moich spodni i podszedłem do niego. Nie chciałem strzelać w plecy, więc zawołałem: Mister Hani. Odwrócił się, a ja wyciągnąłem pistolet i strzeliłem w niego. Kiedy się przewracał, strzeliłem drugi raz. Tym razem w głowę. Kiedy upadł na ziemię, oddałem jeszcze dwa strzały w skroń. Zaraz potem wsiadłem do samochodu i odjechałem stamtąd najszybciej, jak to było możliwe".