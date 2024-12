Baszszar Al-Asad nie żyje? Syria ma w tej chwili większy problem

Trwało to do wczoraj, chociaż problemy al-Asada zaczęły się wcześniej. W 2011 roku w Syrii wybuchła wojna domowa. Zaczęło się od antyrządowych demonstracji, które były coraz bardziej brutalnie tłumione przez służby reżimu Asada. Siły bezpieczeństwa przekroczyły w końcu cienką czerwoną linię, protestujący nie pozostali dłużni. Doszło do w końcu do tego, że armia al-Asada zaczęła atakować syryjskie miasta. Jego reżim był hojnie wspierany przez Rosję i Iran.