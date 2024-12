"Sama się zastanawiałam, czy czegoś nie pomieszałam, ale myślę, że pewne rzeczy wracają, kiedy jesteśmy dojrzalsi i na to gotowi. Mnie się wszystko przypomniało z bardzo konkretnymi szczegółami: pasek na pościeli, zapach" – opisywała.

Nowak staje w obronie Kaczmarskiego

Autor zarysował szerokie tło historii Patrycji Volny ze swojej perspektywy. Jego zdaniem wpływ na zachowanie aktorki – czyli jej liczne zarzuty co do zachowania ojca – ma mieć jej bliska relacja z niejakim Michałem, który wykazywał wzmożoną niechęć do Kaczmarskiego.