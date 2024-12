Co zamiast masła do chleba? Oto zdrowsze i często tańsze zamienniki

Ceny masła są obecnie bardzo wysokie. Jednocześnie nie da się ukryć, że to produkt, który jest wykorzystywany na potęgę w polskiej kuchni – czy to do smarowania pieczywa, czy jako dodatek do wypieków. Istnieją jednak tańsze i często zdrowsze jego zamienniki. Oto one.