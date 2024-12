Szybko okazuje się, że nad Twitterem prezesa pracuje... cały sztab ludzi. Ostatecznie pierwszy wpis Kaczyńskiego proponuje Mariusz Błaszczak. Ma to być nawiązanie do jego legendarnego już w polskim internecie wpisu o treści "Witam serdecznie" .

Prawicowe media rozpływają się nad wpisami Kaczyńskiego i filmikiem PiS, podkreślając, że prezes zarządza swoim Twitterem zupełnie jak Donald Trump. No ale i okazja (a może konieczność?) do tego jest przednia, bo sztab PiS zebrał się po to, by oglądać i reagować na konwencję Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach.