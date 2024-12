Jay-Z oskarżony o napaść na 13-letnią dziewczynkę

Oskarżycielka próbowała dostać się na imprezę – pytała kierowców limuzyn, gdzie się ona odbywa. Jeden z nich uznał, że dziewczyna jest dokładnie tym, "czego szuka P. Diddy". 13-latka została przewieziona autem do "białego domu w kształcie litery U", gdzie już na samym wejściu musiała podpisać klauzulę poufności. Po wypiciu pewnego napoju poczuła się bardzo słabo, dlatego udała się do ustronnego pokoju. To tam miało dojść do napaści.