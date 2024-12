Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Od 9 do 15 grudnia (lub do wyczerpania zapasów) Lidl przygotował bogatą ofertę dla miłośników nowoczesnych rozwiązań w kuchni i nie tylko. Wśród promocyjnych produktów wyróżnia się frytownica beztłuszczowa Silver Crest AirFryer Smart z Wi-Fi, dostępna teraz za 299 zł, zamiast 399 zł. W internecie roi się teraz od przepisów z wykorzystaniem airfryera. Może to dobry pomysł na świąteczny prezent?

Lidl promocje – airfryer w nowej gazetce. Do 15 grudnia Fot. EastNews/Lidl gazetka promocyjna

Nie idźcie, a biegnijcie do Lidla. AirFryer w promocji i nie tylko

Przejrzeliśmy za was gazetkę Lidla i zebraliśmy najciekawsze promocje, z których skorzystać będziecie mogli do 15 grudnia. Naszą uwagę przykuła frytownica beztłuszczowa, bo od jakiegoś czasu mówi się, że to urządzenie jest niczym Thermomix – wiele osób nie wyobraża sobie już bez niego przygotowywania posiłków.

AiryFryer pozwala przygotowywać chrupiące i zdrowe dania dzięki technologii gorącego powietrza, a dodatkowa funkcja łączności Wi-Fi umożliwia sterowanie frytownicą z poziomu aplikacji. To idealny wybór dla osób dbających o zdrowie i wygodę. Ale to nie koniec. Oto co jeszcze możecie kupić w Lidlu taniej.

Smartwatche w świetnej cenie

W aktualnej ofercie Lidla znajdziemy także smartwatche marki Tracer. Modele SM7 Astral i SMW9A Spark zostały przecenione o 27 proc. i kosztują teraz jedynie 129 zł. Te nowoczesne zegarki oferują funkcje monitorowania aktywności fizycznej, snu oraz powiadomień, co czyni je idealnym gadżetem dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Słuchawki nauszne i więcej

Miłośnicy muzyki mogą zainteresować się słuchawkami nausznymi Qilive Q1296, które są teraz o 22 proc. tańsze i kosztują 44,99 zł. Lekka konstrukcja i solidna jakość dźwięku sprawiają, że to doskonała propozycja zarówno do codziennego użytku, jak i do relaksu w domu.

Kuchenne innowacje

Warto zwrócić uwagę na zgrzewarkę próżniową 125 W, która dzięki aplikacji Lidla pozwala łatwo przechowywać żywność w optymalnych warunkach. Cena urządzenia to 89 zł, co oznacza obniżkę z 149 zł. To praktyczny wybór dla osób, które chcą ograniczyć marnowanie jedzenia.

Dodatkowo, marka Gerlach oferuje szereg promocyjnych produktów kuchennych. Czajniki Smart Black lub Granitex kosztują teraz 87,99 zł (20 proc. taniej), a zestaw dwóch noży wraz z obieraczką i tłuczkiem do mięsa jest dostępny za 39,99 zł. To doskonała okazja do uzupełnienia wyposażenia kuchni w stylowe i funkcjonalne akcesoria.

Filtracja wody na wyciągnięcie ręki

Promocja obejmuje również dzbanki filtrujące oraz saturatory marki Dafi. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się smakiem świeżej wody bez konieczności kupowania plastikowych butelek. Inwestycja w te produkty pozwala zaoszczędzić i dbać o środowisko.

Dzbanek filtrujący Dafi Mila Unimax 3 l kupicie teraz w cenie 59,99, a zestaw 4 wkładów filtrujących Dafi Classic lub Dafi Unimax kupicie za 9,99 zł za sztukę lub z czteropaku za 39,96 zł. Poza tym saturator Dafi za 249 zł lub bidon Dafi Shape T za 36,99 złotych.