W najnowszej ofercie znalazło się wiele promocji na produkty pierwszej potrzeby. W sobotę, 7 grudnia, klienci będą mogli kupić masło Extra Pilos w wyjątkowej cenie – przy zakupie trzech kostek, cena jednej wyniesie 4,99 zł, podczas gdy regularna cena to 8,49 zł. Należy jednak pamiętać, że promocja obowiązuje tylko tego dnia i wyłącznie po zeskanowaniu karty Lidl Plus.

Przygotowano także specjalną promocję na świąteczne słodycze marki Favorina. Od poniedziałku do soboty, przy zakupie dwóch produktów, drugi (tańszy) będzie objęty 60 proc. rabatem. To okazja, by uzupełnić świąteczny zapas słodkości.

W Mikołajki , 6 grudnia, Lidl oferuje rabaty na wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Przy zakupie dwóch produktów, za drugi (tańszy) zapłacimy aż o 80 proc. mniej. Szczegóły tej promocji można znaleźć w aplikacji Lidl Plus.

Świąteczne propozycje Lidla

Od 1 do 24 grudnia Lidl zaprasza do codziennego świątecznego odliczania w aplikacji Lidl Plus. Każdego dnia klienci mogą wylosować nową ofertę specjalną, z której można skorzystać, skanując kartę Lidl Plus przy kasie.