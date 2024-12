Policja przekazała nowe fakty ws. prof. Kurkowskiego. Uczelnia w żałobie

Potwierdziły się najczarniejsze podejrzenia co do losu zaginionego profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mirosława Kurkowskiego. To jego ciało znajdowało się w samochodzie zaparkowanym w odludnym miejscu. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w jego śmierci. Policja znalazła też list pożegnalny naukowca.