Święczkowski nowym prezesem TK w miejsce Przyłębskiej

Teraz prezydent mianował go na prezesa TK w miejsce Julii Przyłębskiej. Przypomnijmy, że wielu ekspertów uważało, że kadencja Przyłębskiej jako szefowej TK dobiegła końca 20 grudnia 2022 roku. Powinna trwać sześć lat, a Przyłębska była tam od 2016 roku.

Jak wskazał, "to bardzo ważny moment dla Trybunału i dla Rzeczpospolitej". – Podejmując tę decyzję o wyborze pana na ten niezwykle ważny i poważny urząd, zwłaszcza w czasach różnych politycznych wstrząsów i batalii, które się toczą, gdzie kwestia praworządności, zgodności z konstytucją działań ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Polski – stwierdził.

Kim jest Bogdan Święczkowski?

Nowy prezes TK zaczynał od pracy w Prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu i Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Potem trafił do Prokuratury Krajowej, w której karierę przerwał na rok, po to by w latach 2006-2007 sprawować funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.