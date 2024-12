Już w tym tygodniu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają wybierać kandydatów na nowego prezesa. A to oznacza jedno: Julia Przyłębska straci stanowisko, na które została wadliwie powołana w 2016 roku.

"Sama Przyłębska sugerowała swoją rezygnację w czwartek – podczas uroczystego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, które zajmowało się dorocznym sprawozdaniem z pracy Trybunału. Zabrakło na nim części sędziów. Był za to wianuszek polityków PiS, m.in. prezes Jarosław Kaczyński. Na koniec Przyłębska miała wspomnieć, że jest wzruszona, bo to jej ostatni dzień" – podała "Gazeta Wyborcza".

Julia Przyłębska dostanie nie tylko odprawę z TK. Kwoty są gigantyczne

Przyłębska, czyli "odkrycie towarzyskie" Jarosława Kaczyńskiego (prezes PiS sam ją tak niegdyś określił), na sędziowskiej emeryturze nie będzie musiała się jednak martwić o pieniądze. Co więcej, jej odejście będzie sporo kosztowało podatników, ponieważ na odchodne dostanie z TK małą fortunę.

Do tego dochodzi ekwiwalent za niewykorzystany urlop. "Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynikało, że za 2022 r. i 2023 r. Przyłębska miała 58 dni zaległego urlopu, w tym doszło jej 38 kolejnych urlopowych dni (sędziom przysługuje on w wyższym wymiarze). Gdyby okazało się, że dotąd go nie wykorzystała, ekwiwalent na wolne dni może wynieść kolejne 200 tys. zł" – opisuje tabloid.