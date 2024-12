Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Agenci i trolle Putina nie śpią. Rzeczkowski dla naTemat: Nie jestem spokojny o wybory w Polsce

Po tym, jak z powodu rosyjskiej manipulacji Rumunia unieważniła pierwszą turę wyborów prezydenckich, coraz bardziej palącym pytaniem staje się to, czy Polska jest przygotowana do tego, by ochronić swoje głosowanie przed machinacjami Putina. Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz śledczy, oczekuje, że premier Donald Tusk przedstawi opinii publicznej stan przygotowania państwa w tej sprawie. – Nie jestem spokojny o wybory w Polsce – mówi autor książki "Szpiedzy Putina. Jak ludzie Kremla opanowują Polskę".

Poza tym Grzegorz Rzeczkowski odnosi się do kwestii odpowiedzialności Antoniego Macierewicza za niszczenie polskich służb – czy po utracie władzy przez PiS ją poniesie? Co to jest finlandyzacja? I dlaczego ponad 30 lat po czasie, gdy prezes tej partii, Jarosław Kaczyński, spotykał się z rosyjskim szpiegiem, Anatolijem Wasinem, ich rozmowy są istotne bardziej niż kiedykolwiek?