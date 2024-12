Co dobiło fabrykę porcelany "Karolina"?

Problemy finansowe przedsiębiorstwa pojawiły się w XXI wieku. "Karolinę" dobiła pandemia koronawirusa i drastyczny wzrost cen gazu z nią związany. Na początku 2022 roku zakład został kupiony przez firmę HM Investments. Ale nie przyniosło to poprawy.

Szczegółową analizę sytuacji zakładu można było przeczytać w "Gazecie Wrocławskiej". Gdy ogłoszono upadłość fabryki, zaczęła wyprzedawać asortyment. "Serwery sklepu nie wytrzymały zainteresowania" – pisano o stronie internetowej "Karoliny". Wówczas porcelanowe produkty marki można było dostać z rabatami od 30 do nawet 70 procent – przypomina BI Polska. "GW" informowała, że chętnych było mnóstwo i trzeba było swoje odstać w kolejkach. "Miłośnicy porcelany z Dolnego Śląska ustawiają się i czekają, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jedna z ostatnich szans na zdobycie serwisów z kultowej fabryki" – czytaliśmy we "Wrocławskiej".