Awantura na placu Piłsudskiego. Macierewicz podstawił nogę aktywiście

Republika twierdzi natomiast, iż został poddany badaniu alkomatem. – Sądzę, że to prowokacja ze strony Donalda Tuska . Policja zupełnie bezprawnie blokuje posła. To nieprawdopodobne, działanie, które jest przestępstwem – powiedział jeszcze tej telewizji.

Macierewicz miał ostatnio stracić prawo jazdy

Jak udało się następnie ustalić dziennikarzowi Robertowi Guście, wspomniane "dalsze kroki policji" to odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Polityk PiS miał już bowiem na koncie 10 punktów karnych, kolejne 21 oznacza dobicie do 31 punktów. A to znacznie więcej, niż dopuszczalne w Polsce 24 punkty karne.