Jak udało się ustalić dziennikarzowi Robertowi Guście, wspomniane "dalsze kroki policji" to odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Polityk PiS miał już bowiem na koncie 10 punktów karnych, kolejne 21 oznacza dobicie do 31 punktów. A to znacznie więcej, niż dopuszczalne w Polsce 24 punkty karne.