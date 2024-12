Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Ceny masła rosną jak szalone. Pokazali, o ile wzrosły przez niecały rok. Fot. Piotr Kamionka / Reporter

Z danych Pan Paragon wynika, że wzrost cen masła na przestrzeni niecałego roku był ogromny. Pan Paragon to aplikacja do planowania zakupów i zarządzania budżetem. Znajdziemy na niej średnie ceny produktów, które pozwolą nam rozsądnie gospodarować domowymi finansami.

Mediana cen masła wynosiła zatem na początku stycznia 6,99 złotych za kostkę. Warto dodać, że na początku grudnia masło kosztowało już średnio 9,11 zł za kostkę, a to oznacza wzrost o około 30 procent na przestrzeni roku.

W analizie uwzględniono paragony z datą zakupu od 1. do 6. dnia każdego miesiąca z 2024 roku. Badanie przedstawia medianę cen regularnych w poszczególnych okresach dla jednej z najpopularniejszych marek masła w Polsce – podaje serwis dlahandlu.pl.

– Pierwsze półrocze 2024 r. było dość stabilne cenowo. Od stycznia do lipca mediana cen regularnych oscylowała między 6,99 zł a 7,49 zł. Wielu konsumentów mogło nie zauważyć większych różnic w cenach – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Jednak szczególnie ciekawe jest to, co stało się z cenami masła w drugim półroczu 2024 roku.

– Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie roku. W sierpniu cena regularna masła doszła do poziomu 7,80 zł, natomiast we wrześniu wynosiła 7,99 zł. W październiku i listopadzie cena za kostkę masła skoczyła do 8,49 zł, a w grudniu osiągnęła rekordowe 9,11 zł za sztukę – dodała ekspertka.

