Promocja na masło w Biedronce. Jeśli weźmiemy 3 kostki, każda będzie kosztować niecałe 5 zł

Radzę jednak się pospieszyć, bo jak np. niedawno byłem wieczorem w Lidlu i chciałem kupić masło w promocji, to pudełko w lodówce stało puste. Ludzie naprawdę wykupują kostki do ostatniej sztuki i pewnie zamrażają, bo przecież masło przydaje nie tylko do świątecznych wypieków. I na razie nie zapowiada na to, by te szalone podwyżki wyhamowały.