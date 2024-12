Wiele osób obawia się surowego kurczaka i nie bez przyczyny – znajdują się na nim takie bakterie jak Salmonella, które bez problemu rozprzestrzeniają się po naszej kuchni. I tu pojawia się pytanie – czy przygotować nieumyte mięso czy umyć je z ryzykiem rozwoju bakterii? Oto, co zrobić z surowym kurczakiem, by oszczędzić sobie problemów.

Czy myć kurczaka? Są na nim groźne bakterie Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Kurczak to siedlisko bakterii. Co z myciem tego mięsa?

Wiele osób zapewne nie zgodzi się z tym faktem, ale z badań wynika, że nie powinno się myć surowego kurczaka przed jego przygotowaniem, ponieważ jest to praktyka, która może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii, takich jak Salmonella i Campylobacter.

To jasne, że intuicja podpowiada nam, że by uchronić się przed zarazkami i bakteriami produkt trzeba umyć. Ale w tym wypadku na niewiele się to zda – ani woda ani żadne środki czystości bezpieczne dla mięsa nie zabiją zagrażających nam bakterii.

Poza tym kurczak przecież będzie podlegał obróbce termicznej – gotowaniu, smażeniu lub pieczeniu – co zabije bakterie. Myjąc go możemy zrobić więcej szkody niż pożytku. Co nam grozi?

Ryzyko rozprzestrzeniania bakterii: Podczas mycia surowego mięsa krople wody mogą przenosić bakterie na powierzchnie kuchenne, naczynia, ubrania i inne jedzenie, co zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego. Brak korzyści: Mycie nie eliminuje bakterii z powierzchni kurczaka – robi to jedynie odpowiednia obróbka cieplna, np. gotowanie, smażenie czy pieczenie. Zalecenia ekspertów: Organizacje takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz amerykańskie CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wyraźnie odradzają mycie surowego mięsa.

Nie oznacza to, że kurczaka nie da się bezpiecznie przygotować. Trzeba jednak wiedzieć jak zabezpieczyć naczynia, sztućce i narzędzia, którymi dotykamy surowe mięso.

Przygotowanie przestrzeni:

Przed pracą z surowym mięsem dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. Użyj dedykowanej deski do krojenia mięsa, której nie będziesz używać do warzyw czy owoców.

Przygotowanie kurczaka:

Jeżeli na mięsie są widoczne resztki piór czy zanieczyszczenia, możesz je delikatnie usunąć przy pomocy ręcznika papierowego lub noża, ale unikaj mycia.

Obróbka cieplna:

Mięso należy poddać odpowiedniej temperaturze. Dla kurczaka wynosi ona minimum 74°C w środku (możesz użyć termometru kuchennego, aby to sprawdzić).Pamiętaj, by sok z kurczaka po obróbce był przezroczysty, a nie różowy.

Sprzątanie:

Po przygotowaniu surowego kurczaka dokładnie umyj wszystkie użyte powierzchnie, deski do krojenia, noże i naczynia gorącą wodą z detergentem.

Jeśli obawiasz się zanieczyszczeń na mięsie, zamiast mycia lepiej usunąć ewentualne zanieczyszczenia ręcznikiem papierowym. Dzięki temu minimalizujesz ryzyko rozprzestrzeniania bakterii w kuchni.