Dostała 47 punktów karnych naraz. Oto, co się wydarzyło

Za swoje wykroczenia otrzymała 47 punktów karnych. Sprawa trafi do sądu, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach. Warto wiedzieć, że gdy kierowca przekroczy 24 punkty karne, policja kieruje do sądu wniosek o kontrolne sprawdzenie jego kwalifikacji. – Pamiętajmy, że swoim zachowaniem odpowiadamy za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Nie warto więc ryzykować! W rejonie przejścia dla pieszych kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. Przypominamy, że osoby rażąco naruszające przepisy prawa, nie będą mogły liczyć na taryfę ulgową – wskazali otwoccy policjanci.

Za to można dostać mandat zimą. Kierowcy nawet nie wiedzą

Zimą policja intensywnie kontroluje samochody, zwracając uwagę na detale, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo. Wymiana opon wydaje nam się oczywista, ale wielu kierowców zupełnie zapomina o sprawdzeniu wycieraczek. Mogą za to słono zapłacić. Każdy kierowca musi pamiętać, że przed rozpoczęciem jazdy samochód należy odpowiednio oczyścić ze śniegu, szronu czy błota pośniegowego. To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem w wysokości od 20 zł do nawet 5000 zł. Za pióra wycieraczek, które pozostawiają smugi na szybie, grozi mandat na podstawie art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy Kodeks wykroczeń. Kara może wynosić od 20 do aż 5000 zł. Funkcjonariusze mają także prawo zablokować dowód rejestracyjny pojazdu w systemie CEPiK, co uniemożliwi dalszą jazdę do czasu naprawienia usterki.