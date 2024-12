W przyszłym tygodniu będzie w Polsce wiał silny wiatr

Silniejszy wiatr pojawi się już w nocy z soboty na niedzielę i na przeważającym obszarze kraju będzie dochodzić do 40-60 kilometrów na godzinę, a nad morzem i w górach do 80 km/h.

W poniedziałek będzie podobnie. Należy się spodziewać wiatru o prędkości 50-60 km/h, a nad morzem do 90 km/h. Sytuacja pogorszy się we wtorek. Wtedy niewykluczone są wichury. Tego dnia może powiać nawet 60-70 km/h, ale lokalnie do 100 km/h i więcej. IMGW już wydało alerty na początek przyszłego tygodnia.