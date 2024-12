Informowaliśmy już w naTemat o szansach na białe Święta Bożego Narodzenia. Nie są one duże, choć ostatnio pojawiła się istotna zmiana w przewidywaniach synoptyków. Tymczasem IMGW pokazał eksperymentalną prognozę pogody aż do marca 2025. I nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o szanse na prawdziwą, białą zimę. Oczywiście zimowe epizody mogą się pojawiać, jednak średnia miesięczna temperatura nie nastraja optymistycznie, jeśli chodzi o szanse na taki dłuższy scenariusz.

Jest eksperymentalna prognoza długoterminowa aż do marca 2025. Nie ma dobrych wieści z IMGW. Fot. Dawid Wolski / East News i IMGW-PIB

Eksperymentalna prognoza pogody na najbliższe cztery miesiące, aż do marca 2025, pokazuje jedną niepokojącą tendencję ws. prawdziwej zimy.

Temperatura powietrza będzie średnio co najwyżej równa normie wieloletniej. A przecież wiemy, co to oznaczało dla zimy w ostatnich latach. Ale ta średnia może być wyższa od normy, w przypadku co najmniej dwóch miesięcy, co dodatkowo zmniejsza szansę na śnieg podczas zimowych miesięcy.

W grudniu 2024 roku na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 – wynika z najnowszej eksperymentalnej prognozy pogody IMGW na najbliższe miesiące. Z tym że na zachodzie i ziemi łódzkiej możliwa będzie temperatura powyżej normy. Miesięczna suma opadów powinna także kształtować się powyżej normy wieloletniej.

Z kolei w styczniu 2025 roku średnia miesięczna temperatura powinna również kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów ma zawierać się w zakresie normy z tych lat.

– Według naszej eksperymentalnej prognozy pogody cały styczeń ma charakteryzować się w całej centralnej i północno-wschodniej Polsce średnią temperaturą powietrza powyżej normy, czyli zima w styczniu ma być cieplejsza niż zwykle w ostatnich 30 latach (norma to zawsze okres 30-letni, w tym wypadku lata 1991-2020, do których porównujemy nasze prognozy) – powiedział w rozmowie z portalem Radia Zet Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PiB.

– Natomiast południe i zachód ze średnią temperaturą w normie, ale styczeń wygląda słabo, jeśli chodzi o “prawdziwą zimę” , w lutym średnia temperatura powietrza również ma być wyższa niż zwykle – dodał ekspert IMGW.

A co eksperymentalna prognoza pogody IMGW mówi o sytuacji w lutym 2025? Średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całej Polski prawdopodobnie ma zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Z kolei miesięczna suma opadów w tym miesiącu powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej.

IMGW-PIB pokazał też prognozę długoterminową na marzec 2025. Na terenie całej Polski znów średnia miesięczna temperatura powietrza ma kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Z kolei miesięczna suma opadów w marcu 2025 ma zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

– Wszystkie ekstrema możemy w tych prognozach odrzucić. Nie ma nawet informacji, czy w styczniu wystąpią przeważające opady deszczu, czy śniegu. Przykładem niech będzie ostatnia powódź. Była ona widoczna dopiero na kilka dni przed jej początkiem, w prognozach długoterminowych nie była widoczna – podkreślił dr Radosław Droździoł z IMGW w rozmowie z serwisem Radia Zet.

Jaka pogoda na Święta Bożego Narodzenia?