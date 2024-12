Oferują 7 tys. złotych na start i umowę o pracę. Niektórzy mówią, że to praca "przeklęta"

Wymagania pracodawcy nie są wysokie – przynajmniej w teorii. By dostać się do tej pracy, należy mieć wykształcenie zawodowe, być sprawnym fizycznie oraz posiadać prawo jazdy kategorii B. W zamian dostaniemy 7 tys. złotych brutto i umowę o pracę na czas nieokreślony. Wiele osób jednak żadna kwota nie przekona do tego zawodu, pojawiają się zabobonne głosy, że jest "przeklęty". Mowa o grabarzu.