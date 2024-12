Bo – i to trzeba wyraźnie i głośno powiedzieć – niewykonanie takiego ruchu przez rząd oznaczałoby, że Polska bez walki oddała Rosji jedno ze swoich najcenniejszych aktywów – swoją przestrzeń informacyjną. Ponieważ kupno TVN przez przychylne Putinowi węgierskie lub inne spółki, to by właśnie oznaczało.