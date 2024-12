Rządy Koalicji nie będą wieczne. Najważniejszym ich zadaniem jest nie tylko naprawa państwa, ale przede wszystkim pociągnięcie PiS do odpowiedzialności za to, co zrobił Polsce i Polakom. Oto trzy rzeczy, które wkurzają mnie najbardziej w postępowaniu polityków Koalicji 15 października.

Eliza Michalik

Po pierwsze fakt, że PiS nie został zdelegalizowany, a nielegalny TK zlikwidowany od razu po wyborach. Było wtedy na to duże przyzwolenie społeczne, ba było wręcz takie oczekiwanie.

Po drugie przechwalanie się w mediach społecznościowych jak to się "dowala" PiS, podczas gdy największe sukcesy to danie Macierewiczowi 21 punktów karnych i mandat w śmiesznej dla niego wysokości. Oraz zdjęcie Kaczyńskiemu immunitetu, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności za… zniszczenie wieńca. Przy równoczesnym umożliwieniu Ziobrze powrotu do polityki dokładnie w taki sposób, jak sobie to zaplanował.

I kompletnym nieprzygotowaniu członków komisji sejmowej do jego szopek i obstrukcji, o których było przecież wiadomo, że nastąpią.

Po trzecie nazywanie Ziobry "fujarą" i "miękiszonem", podczas gdy wiele wskazuje na to, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w Ministerstwie Sprawiedliwości, co rozmywa powagę sprawy i jego odpowiedzialność.

Takie rzeczy jak delegalizacja PiS i likwidacja nielegalnego TK Przyłębskiej należało zrobić od razu po wyborach. Tak szybko, jak to tylko możliwe. Ponieważ niezrobienie tego skutkuje daniem przestępczej, prorosyjskiej autorytarnej partii, jaką jest PiS czas na ukrycie dowodów, przegrupowanie sił, wymyślenie sposobów na uniknięcie i rozmycie odpowiedzialności. Co właśnie czynią.

Notabene, sprawnie używając do tego nielegalnych orzeczeń pseudo TK, które służą im za dowód, że rząd Tuska łamie prawo.

Nie likwidując od razu nielegalnych instytucji powołanych do życia przez PiS, które przecież powstały dokładnie po to, żeby produkować "podkładki" prawne dla przestępczych działań tej partii, Koalicja sprawiła, że mogły kontynuować swoją działalność.

Efektem jest to, że zamiast przygotowywać kraj do ewentualnej wojny z Rosją, reformować niewydolną biurokrację i służbę zdrowia, zajmować się absurdalnie wysokimi podatkami i składkami i walką z kryzysem i drożyzną - ciągle walczymy z PiS-em. I marnujemy tak niewyobrażalnie cenny w tej chwili czas. Ale najgorsze jest to, że nie robiąc tego co należało, Koalicja naraża Polskę na powrót PiS.

Bo agenci Putina w polskiej polityce nie śpią. I ich przeciwnicy też nie powinni.

Po drugie, mam dość "dowalania" PiS-owi przez polityków Koalicji w mediach społecznościowych. Tego nastolatkowego puszenia się, zapowiedzi: czego to my wam nie zrobimy, gdzie nie doprowadzimy, za co nie zaaresztujemy. A potem nic. Cisza. I chełpienie się, że Macierewicz, który zaszkodził Polsce jak nikt od upadku PRL, dostał …mandat za wykroczenie drogowe.

Niniejszym proszę publicznie o wprowadzenie zasady, że najpierw działacie, a potem mówicie. Najpierw dokonujecie wielkich czynów, a potem opowiadacie jak do nich doszło. Najpierw wygrywacie, potem wyjaśniacie kulisy zwycięstwa. Tak robią wygrani.

Przegrani grożą. Przegrani się chełpią, choć nie mają czym.

I po trzecie wreszcie, szanowni niektórzy politycy Koalicji 15 października, przestańcie infantylizować Ziobrę, Kaczyńskiego i innych polityków PiS. Nie nazywajcie Ziobry "miękiszonem" i "fujarą", bo umniejszacie w ten sposób wagę jego winy.

Ten facet to nie śmieszna pacynka ze szkolnego teatrzyku tak, jak Kaczyński to nie dziadzia piernik z łupieżem na marynarce.

To groźny gość, któremu zapewne należałoby postawić zarzut karny sprawstwa kierowniczego za wszystko, co spotkało Polskę w czasie rządów PiS, a nosiło znamiona nadużycia władzy i przestępstwa.

Nie znoszę tego, że gdy krajowi ciągle grozi rozpad, wielu politykom Koalicji wciąż brakuje profesjonalizmu i powagi. Że sami swoim dziecinnym nastawieniem blokują możliwość postawienia PiS-owi najpoważniejszych zarzutów. A przecież umożliwiają w ten sposób rozwój kolejnym radykalnym, niebezpiecznym partiom, takim jak Konfederacja. Dają zielone światło faszystom, nacjonalistom, fundamentalistom.

Rządy Koalicji nie będą wieczne. Najważniejszym ich zadaniem jest nie tylko naprawa państwa, ale przede wszystkim pociągnięcie PiS do odpowiedzialności za to, co zrobił Polsce i Polakom.

Dlatego, że tak stanowi prawo, dlatego, że to sprawiedliwe, ale przede wszystkim dlatego, żeby takie rządy i takie partie już nigdy przenigdy nie mogły się w Polsce powtórzyć.

